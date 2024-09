MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.



"Bazı hastalıklı ruhlardan akseden ahlaksızlık ve pisliklerin, aşırı yağışla oluşmuş sel gibi sosyal medya mecralarından taşarak kamu vicdanını kirlettiğini" ifade eden Yalçın, "Ne yazık ki kimi gazete ve televizyonlar da bu kirlenmeye karşı durmak yerine yeni kanallar açarak taşkının genişlemesine zemin hazırlayan yayınlar yapmaktadır. Sosyal medya mecraları, toplum ahlakını, milli değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi tehdit eden birer batakhaneye dönüşmüş durumdadır." ifadelerini kullandı.



Yalçın, sosyal medyada hastalıklı ruh hallerini dışarı taşırmak, içindeki garez, kin ve öfkeyi burada teskin etmek isteyen çok sayıda asosyal tip ve trol ürediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bazı siyasi partilerin birincil hedef kitlesi maalesef sosyal medya fareleri ve bot hesaplardır. Sosyal hayata uyum sağlayamayan, dijital batakhanelerde vakit geçiren tiplerin sosyal medyada kendilerine yer açma çabasında olduğu bilinmektedir. Dijitalleşen gündelik hayatımızda yalnızlaşan bazı insanlar, ruhi ihtiyaçlarını akıllarınca sosyal medyada sosyalleşerek gidermeye çalışmaktadır.

Toplumda bir çeşit psikolojik kopuşun sürüklediği bu insanlar, her türlü tahrik ve yönlendirmeye açık ve müsait vaziyete gelmektedir. İşte bu tipler, ahlakı değil, çıkarı önceleyen CHP, DEM Parti ve TİP gibi sosyalist ve marksist siyasi partilerle bunların medya denizinde avlanan balıkçılarının oltasına takılmaktadır. Manipülasyon ve tahrike müsait sosyal medya kullanıcıları, bot hesaplara karıştırılarak adı geçen siyasi partilerin sofralarının katığı, çıkarlarının malzemesi veya piyonu durumuna düşmektedir."



"İTİBAR SUİKASTI PEŞİNDELER"



Türkiye'de sosyal medya platformlarında oluşan sel ve taşkınlara kanal açan gazete ve televizyonların başını CHP destekçisi medyanın çektiğini savunan Yalçın, şöyle devam etti:



"Genel Başkanımız hakkında, 'Devlet Bahçeli öldü mü' sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir. Hem bu tür alçakça asparagas haberler alçakça ortaya atılmakta hem de sosyal medya farelerinin önceden planlanarak çeşitli mecralarda yayımlanan hakaret ve küfürleri bot hesaplar eşliğinde derhal kamuoyuna servis edilmektedir.



Günlerdir sefil manipülasyonlar ve dedikodu haberleri tertip edilerek alçakça Genel Başkanımıza saldırılırken, bırakınız bir siyasi parti liderini, herhangi bir insan veya ülkesini seven herhangi bir politikacı için kaleme ve ağza alınmayacak, ifade edilemeyecek şerefsizce hakaretler sıralanmaktadır. Şeref ve haysiyet yoksunları, itibar suikastı peşindedir. Partimizce kamuoyuna verilen yalanlama ve açıklamalar da öncelikle aynı medya çetesi tarafından kullanılmaktadır."



Yalçın, sosyal medyada sergilenen her türlü ahlaksızlık ve pisliğin, siyasi rakiplere zarar verme veya iktidarı yıpratma gibi saiklerle fütursuzca sergilenmesine göz yumulmasının, hatta teşvik edilip sahip çıkılmasının, dönüp dolaşıp faillerini vuracağını belirterek, "Bu mesele, elbette sadece siyasi hesaplarla açıklanamaz. Konunun sosyal ve sosyopsikolojik tarafı mutlaka hesaba katılmalıdır. Politik hesap ve çıkarlar uğruna nesillerimizin devamı ve geleceği, toplumun ruh sağlığı göz ardı edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



"YALAN HABERCİLİĞE KARŞI KARARLILIKLA MÜCADELE EDECEĞİZ"



Karşıt gördükleri kitleyi yıpratmak, sağlıklı ve isabetli algıları değiştirmek, toplumsal tepkileri belli hedeflere kanalize etmek için sosyal medya farelerinin ve bot hesapların kullanılmasının, Türk toplumunu var eden değerlere zarar verdiğine işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:



"Hepimiz aynı toplumda yaşadığımıza, herkes aynı gemide yol aldığına göre herkesin, her kesimin, her kurumun bundan olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. Rakiplerini ve düşman gözüyle gördükleri kişilerle partileri yıpratmak için sosyal medya mecralarından taşan ufuneti kullanmayı itiyat haline getiren siyasi partiler, aslında kendi ayaklarına kurşun sıktıklarını görmelidir. Toplumu çığırından çıkarmayı hedefleyen asparagas haberlerle yalan ve iftira dolu manşetler yüzünden kamuoyunda inandırıcılıklarını çoktan yitirmiş ve birer mizah kaynağına dönüşmüş olan CHP borazanı medya, bu beyhude yayın politikalarından vazgeçmelidir.

MHP olarak, milletimizin anane ve değerlerini yok etmeye yönelen mide bulandırıcı sosyal medya kirliliğine ve yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sosyal medyada oluşan bataklıkların kurutulması, sanal batakhanelerin bir daha işlemeyecek duruma gelmesi için mücadelemizi amansızca sürdüreceğiz."



Yalçın, Türk siyasetini kirleten ahlak dışı muhalefet yöntemlerine karşı duruşlarını tutarlılıkla devam ettireceklerini belirterek, "Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. Diğer taraftan ekranlarda ve sosyal medya platformlarında her geçen gün artan kirlilik ve itibar suikastlarına son vermek üzere gayret sarf eden Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.