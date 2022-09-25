MHP lider Bahçeli: Biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı'yız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum'da "Aday Belli Karar Net" temalı miting düzenledi.

MHP lideri Bahçeli mitingde konuşma gerçekleştirdi. MHP liderinin konuşmasından satır başları;

Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik. İşe koyulduk, önümüze fitne bariyeri koyanları ezdik geçtik. Cumhur İttifakı olara birleştik.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Demirtaş'ı dışarı çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın?

Türk milletini aldatamazlar, ihaneti aklamayı asla başaramazlar.

Kılıçdaroğlu, açıkasın; İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı?