MHP'li Celal Adan: HDP'nin kapatılmasını istiyoruz

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, dün Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İSTESOB) düzenlenen esnaf buluşmasında konuştu.



MHP'nin Türkiye'ye ilişkin iki meselesi olduğunu söyleyen Adan, bir meselesinin bu coğrafyada "ezanı hür, bayrağı Türkiye" olduğunu belirterek, "İkincisi paradan dolayı kimsenin, namerdin önünde boyun eğmediği Türkiye'dir. İki meseleyi de çözecek güçteyiz. Allah'a çok şükür. Hiç kimsenin de paradan dolayı namerdin önünde boyun eğmeye ihtiyacı yok. Türkiye'nin gücü herkesi onurlu yaşatacak güçtedir. Bu temel çerçeveler içerisinde siyasetimizi yürütüyoruz." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların milliyetçiler olduğunu ifade eden Adan, Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk milliyetçisi olduğunu kaydetti.



Milliyetçilerin kurduğu devlet sıkıntıya girdiğinde ona ilk sahip çıkacakların milliyetçiler olduğunu, bu geleneğin sürdüğünü dile getiren Adan, Türk siyasi hayatında çok partili sistem, Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi ve 1923'te de devletin kuruluşu olarak 3 temel olayın bulunduğunu anlattı.

''HDP'Yİ KAPATMAYAN ANAYASA MAHKEMESİ DE KAPANMALI''



Herkesin etnik kökenine saygısı olduğunu dile getiren Adan, şöyle devam etti:



"Her gün şehitler veriyoruz. Bu şehitler verilen süreci takip ettiğimizde bunların arkasında bir siyasi parti olduğunu görüyoruz. PKK'lı bir milletvekili diyor ki 'PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tükürüğüyle boğar.' İkincisi, 'Biz sırtımızı. Türk devletine değil PYD'ye dayıyoruz.' PYD kim? Amerikalılar silahlandırdıkları, bir sahtekarlık yapıyorlar orada da. PKK'ya 'PYD' diyorlar, 'PYD, PKK değildir' diyorlar. Oysa Türk devletinin istihbarat teşkilatı hepsinin PKK'lı olduğunu getirip Amerikalıların önüne koyuyor. Dünyanın hiçbir parlamentosunda bu kadar devlete ve milletin birliğine karşı bir hareketi yaşatması mümkün değildir. Dolayısıyla biz HDP'nin kapanmasını istiyoruz. HDP'yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi'nin de kapanmasını istiyoruz. Bunları Genel Başkanımız (Devlet Bahçeli) açıkladı. Niye açıkladı? Gerekçe bu."



CHP ile HDP'nin beraberliğinin bu seçimde başlamadığını, bu iki partinin çok eskiden beri beraberliklerinin devam ettiğini vurgulayan Adan, "Türk devletini kuran, Halk Partisi'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti, HDP ile hareket ederek tezkereye 'Hayır' dedi. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Eğer oradan askerimiz gelseydi biz bu seçimi yapamazdık. 60-70 bin Amerikalının silahları ve organize hareket var orada. Afrin'de, onları milletimizin çocukları, uzman çavuşlarımız, özel harekatçılarımız ot biçer gibi biçti. Onları oradan attık." ifadelerini kullandı.



"14 Mayıs seçimleri Meclis'i bombalayanların, ona irade koyanların sevindiği bir seçim olmamalıdır." açıklamasında bulunan Adan, bu seçimlerin milletin birliğine, devletin yüceliğine vesile olan bir zaferle taçlanması gerektiğini dile getirdi.