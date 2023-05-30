Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu 1960 yılında Trabzon Çaykara' da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. 1985 yılında Trabzon Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla;



Sakarya - Taraklı Kaymakamlığı,

Hakkari - Şemdinli Kaymakamlığı,

Kastamonu - Doğanyurt Kaymakamlığı,

Şanlıurfa - Ceylanpınar Kaymakamlığı,

Denizli - Serinhisar Kaymakamlığı,

Manisa - Akhisar Kaymakamlığı, görevlerinde bulundu.



2005 yılında Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı. Daha sonra 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi ile birlikte Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüttü. 29 Ağustos 2009 tarihinde Rize Valisi olarak atandı. 19 Mayıs 2012 tarihli kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU, 16 Eylül 2014 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevine atanmıştır.



Sayın Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU iki çocuk babasıdır.