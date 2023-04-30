Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

İkili Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçtiği anda single (tekli) uçuş yapan İngiliz Thomas Aıtken’in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü, yere 20 metre yükseklikte Baysal ve Ünsal'ın paraşütüne çarptı.



Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düştü. Paraşüt kazasını görenlerin 112 Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



TEDAVİ ALTINA ALINDI Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Andaç Ünsal ile İngiliz Thomas Aıtken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Milli sporcu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşüt denize düştü: 1 ölü Haberi Görüntüle