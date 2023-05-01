Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilota tutuklama

Muğla Fethiye'de milli paraşütçü Orkut Baysal'ın öldüğü kazayla ilgili İngiliz paraşütçü tutuklandı.

Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilota tutuklama
Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Milli paraşütçü uçuş sırasındaki kazada hayatını kaybetti

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Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal'ın, 'nın ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan İngiliz yamaç paraşütü pilotu tutuklandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki kazada yaralanan İngiliz paraşüt pilotu Thomas Aitken (45), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen Aitken, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Babadağ'ın 1700 metre pistinden dün milli paraşütçüler Andaç Ünsal (45) ile Orkut Baysal (39) tandem (ikili) uçuş yapmış, aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirmişti.

İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düşmüştü.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı paraşütçülerden Baysal kurtarılamamıştı.

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