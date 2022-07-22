Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi.

Haberler 22.07.2022 - 16:27

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

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Tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar yarın İstanbul'da atılacak

Tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar yarın İstanbul'da atılacak

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Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü 

Akar, ’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

'UKRAYNA'DA ATEŞKES' ÇAĞRISI

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından; Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı.

Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’ya teşekkür edildiği bildirildi.

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