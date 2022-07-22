Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü



Akar, Türkiye’nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için, İstanbul’a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı’nda bir araya geldi.

'UKRAYNA'DA ATEŞKES' ÇAĞRISI



İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından; Ukrayna’da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı.

Tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu’ya teşekkür edildiği bildirildi.

