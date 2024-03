Milli Savunma Bakanı Güler duyurdu: 9 yılda 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Gazi Orduevinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.



İftardan sonra konuşan Bakan Güler, "Bu aziz toprakları bizlere vatan yapan, şehit ve gazilerimizin kanıdır. İstiklal Marşı'mızın 'şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' mısrasında da ifade edildiği gibi vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanları vardır. Bu toprakları, binlerce yıldır bize vatan kılan şehit ve gazilerimiz; vatanımıza olan sarsılmaz sevdamızın ölümsüz temsilcileri, asil milletimizin kahramanlık ve fedakarlığının ebedi mimarlarıdır." ifadelerini kullandı.



Kahraman gazilerin "ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla canla başla verdikleri mücadelenin, asil milletin sarsılmaz iman, tevekkül, cesaret ve yiğitliğinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, "Bugün kutsal vatanımızda başı dik ve özgür yaşamamızı, hiç çekinmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Yazdığınız kahramanlık destanları sonsuza kadar yaşayacaktır. Sizlerle ne kadar gurur duysak, kahramanlıklarınızla ne kadar övünsek azdır. Biz bir aileyiz ve her zaman sizlerin yanındayız." diye konuştu.



Bakan Güler, şehit ve gazilerin haklarının asla ödenmeyeceğinin altını çizerek, "Bizler, büyük bir aile olarak acılarınızı paylaşmak ve gözyaşlarınızı dindirmek için daima yanınızda olacak, sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu kapsamda kahraman gazilerimiz ile şehit ve gazi ailelerimizin her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz." açıklamasında bulundu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"



Türkiye'nin terörle 40 yıla yakın bir süredir mücadele ettiğine dikkati çeken Güler, "Bu süreçte şehit ve gazilerimiz oldu. Her defasında yüreğimiz derinden yandı ve büyük acılar yaşadık. Ancak hiçbir hain saldırı bizi yıldıramadı. Ülkemizin, milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden kalleş terör örgütü mensupları, işte bu vatana adanmışlık duygusuyla mücadele eden kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamadı, kurtulamayacaktır." dedi.



Teröre büyük darbe vurulduğunun altını çizen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yılbaşından itibaren 644, 2015'ten bu yana 40 bin 213 terörist etkisiz hale getirildi. Yürüttüğümüz operasyonlarla, sahada kurduğumuz hakimiyeti daha da güçlendirmekte kararlıyız. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak, ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir."



"BAŞARILARDA EN BÜYÜK PAY, AZİZ ŞEHİTLERİMİZE VE KAHRAMAN GAZİLERİMİZE AİTTİR"



Mücadelenin terör yok oluncaya dek süreceğini belirten Bakan Güler, şunları kaydetti:



"Türkiye, köklü tarihi ve stratejik coğrafyası, etkin, saygın ve caydırıcı ordusu ile yerli, milli ve modern savunma sanayisi, uluslararası barış ve istikrara sağladığı önemli katkılarla dünyada yükselen bir güç haline gelmiştir. Elbette, bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak, vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ödemek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek, boynumuzun borcudur." Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor Haberi Görüntüle