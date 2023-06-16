Milyonlarca öğrenci karne aldı: Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatılmıştı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. Bugün ise karneler alınarak tatile başlandı. Tüm gözler şimdi tatilin biteceği tarihte. İşte, okullarda yaz tatilinin biteceği tarih...



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



