Üsküdar'da kahvehanede kanlı çatışma: 10 kişi tutuklandı

Üsküdar'da bir kahvehanede 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Üsküdar'da kahvehanede kanlı çatışma: 10 kişi tutuklandı

Üsküdar'da 23 Mayıs'ta, bir kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Aralarında olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y'nin de bulunduğu 12 zanlının Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"BİZE PUSU KURDULAR"

Şüphelilerden biri, polis ekipleri eşliğinde Çevik Kuvvet otobüslerine bindirildiği sırada "Bize pusu kurdular." ifadesini kullandı.

"10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 10'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, 23 Mayıs'ta aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

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