Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi)

2024 Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edilecek, yüz binlerce Müslüman vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Receb ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi sonrasında Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?



MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.



Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.



2024 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.



Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.