Mısır'a 10 yıl sonra ilk ziyaret | Çavuşoğlu: En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak

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10 yılın ardından Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret yapılıyor.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 27 Şubat 2023’te deprem bölgesini ziyaret etmişti. Mısır 11 ili sarsan depremin ardından en hızlı harekete geçen ülkelerden biriydi.

O görüşmeden sadece bir ay sonra bu kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu kez ikili ziyaret kapsamında Kahire’de.

Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Şükri basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye-Mısır ilişkilerini değerlendiren bakanlar, çok fazla konunun ele alındığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Mısır'ın yardımlarına ilişkin teşekkür etti. Çavuşoğlu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde somut adımlar atmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri'yle görüşmelerinde tarafların enerji, ticaret, ulaştırma ve diplomasi gibi alanlarda ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı.

"ORTAK BİR BAKIŞ AÇISI VAR"

Şükri'nin açıklamaların satırbaşları şöyle:

Çok fazla konuyu ele almış olduk. Şekli anlamda değil ama destekliyi bir bakış açısını ortaya koymuş olduk.

Nitekim ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız.

Sağlam zemine sahibiz ve Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki ülkenin de çıkarınadır.

"BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım.

Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum.

Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi.

"ALACAĞIMIZ DERSLER VAR"

İlişkilerimizi nasıl normalleştirebileceğimizi konuşuyorduk. Şimdi somut adımlar atıyor olmaktan en çok heralde ikimiz memnunuz. Mısır ile ikili ilişkilerimizi geliştirirken, sadece her iki ülkenin yararına ne yapılabilir diye konuşmuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var.

İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun, bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız.

"YANLIŞ ANLAŞILMALARI GİDERECEĞİZ"



Görüşmelerimizde aslında birçok konuda Mısır ile çok fazla görüş ayrılığımız olmadığını gördük. Diyalog eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşmaları gidereceğiz.

Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Gerek Libya, Suriye, Irak, İran-Suudi Arabistan yakınlaşması, aynı şekilde sınırı aşan sular konusunu değerlendirdik. Somali'deki durumu değerlendirdik. Tüm bu alanlarda daha yakın iş birliği içinde olammauz lazım.

Mısır'daki Türk firmalarının yatırımlarının 2 milyon dolara ulaştığını ve bunun da yaklaşık 100 bin civarında istihdam sağladığını görüyoruz. Biz firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz.

En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE CUMHURBAŞKANI SİSİ GÖRÜŞECEK

Seçim süreci başladı. Seçimden hemen sonra sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Onun zamanlamasını kendileri karar verir ama hazırlığını yapmak da bize düşer.

9 yıllık açığı kapatmak için hızlı ve yakın çalışmamız gerekiyor.