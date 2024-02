MİT 2023 Faaliyet Raporu yayımlandı | İbrahim Kalın: Ülkemiz casusluk sahası değildir

“ÖRGÜTLERİN HAREKET TARZINI DEŞİFRE ETMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLDİ”



MİT’in terörle mücadele çalışmalarında, terör hedeflerine yönelik istihbarat toplamanın ötesine geçerek hedefi yok etme yöntemini sürdürdüğüne dikkati çeken Kalın, “Bu kapsamda lider kadroların etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütlerin hareket tarzını deşifre etmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 2023 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik önem taşıyan altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır.” açıklamasını yaptı.



Kalın, terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkeye getirilmesine de değinerek, “FETÖ’nün mahrem yapılanmaları ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre ederek örgütü görünür kılan MİT, özellikle yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak mücadeleyi uluslararası boyuta taşımıştır. Yürütülen kararlı mücadele, FETÖ mensuplarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar devletimizin takibinde olduklarını hissettirmiştir.” ifadelerini kullandı.



Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla, söz konusu örgütlerin ülke çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu alanlarda yapılan nokta operasyonlara dikkati çeken Kalın, “DEAŞ sözde lideri El Kureyşi başta olmak üzere üst düzey örgüt üyeleri etkisiz hale getirilmiş, radikal örgütlerin ülkemize yönelik eylem girişimleri engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri akamete uğratılmıştır.” bilgisini paylaştı.



Kalın, aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü, örgütlerin Türkiye’ye yönelik başta Suriye olmak üzere çevre ülkelerden kaynaklı oluşturduğu tehdidin önüne geçildiğini de aktardı.



Organize suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Kalın, insan kaçakçısı, düzensiz göçmen, uyuşturucu kaçakçısı, organize suç örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ve sınır geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü de vurguladı.



“STRATEJİK İSTİHBARATA ODAKLANILDI”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik, dirayetli ve dönüştürücü liderliğine vurgu yapan MİT Başkanı Kalın, sunuş yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:



“Bu doğrultuda yeteneklerini geliştiren MİT, Türkiye'nin artan jeopolitik önemi ve etkinliği bağlamında taktik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra stratejik istihbarata odaklanmaktadır. Dış politikadan enerjiye, gıda güvenliğinden bölgesel ihtilaflara kadar stratejik önemi haiz tüm konularda devlet aklıyla hareket eden Teşkilat, ülkemizin hak ve menfaatlerini her zeminde koruyarak yeni imkan ve kabiliyetler geliştirmek için çalışmaktadır.”



Teşkilatın tüm bölgelerde proaktif politika izleme vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin varlık gösterdiği her alanda faaliyetlerine devam ettiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:



“Bu kapsamda MİT, 2023 yılında Devletimizin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunmuş, Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürütmüş ve başarılı görevler icra etmiştir. Muhataplarla ilişkilerde işbirliği ve rekabet dengesi gözetilerek yürütülen istihbarat diplomasisi faaliyetleri doğrultusunda, ülkemizin dış politikasına ilişkin hassas konuların uluslararası alanda resmi görüşmelere zemin teşkil edecek düzeye ulaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir.”



Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Kalın, teşkilatın İsrail-Filistin çatışmalarının sonlandırılması, ateşkes sağlanması, sivillere insani yardım gönderilebilmesinin önünün açılması ve rehine takası konularında istihbarat diplomasisine yoğun şekilde devam ettiğinin altını çizdi.



“TÜRKİYE CUMHURİYETİ SERBEST BİR ESPİYONAJ SAHASI DEĞİLDİR”



MİT Başkanı Kalın, sunuş yazısında, yabancı istihbarat servislerinin Türkiye sınırları içerisinde yürütmeye çalıştığı ajanlık ağlarının çökertilmesine de işaret etti.



Kalın, “MİT, ülkemize yönelik espiyonaj, yıkıcı-bölücü faaliyetler, sabotaj ve psikolojik operasyon çalışmalarını sürdüren yabancı servislerin, uluslararası kuruluşların, güvenlik ve istihbarat şirketleri ile bunlarla bağlantılı şahıs ve yapıların faaliyetlerini takip etmekte ve akamete uğratmaktadır. Son olarak İsrail'in casusluk şebekesinin deşifresinde olduğu üzere Teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti’nin serbest bir espiyonaj sahası olmadığını her vakada ciddiyetle ortaya koymaktadır.” değerlendirmesini yaptı.



Kalın ayrıca, siber güvenlik konularında MİT’in, 2023 yılında devlet görevlilerine ve kritik kurumlara yönelik birçok siber saldırıyı tespit ederek önlem alınmasını sağladığını da ekledi.