MİT TIR'ları davası: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MİT TIR'ları davası: Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

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Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum çünkü gazetecilik suç değildir." dedi.

Gül'e "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

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