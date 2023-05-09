MİT'ten Gara'da nokta operasyon

MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti.



Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dAhil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gare’de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi



TEKİN OKAN KİMDİR?

Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra 2011 yılında Irak’ın kuzeyine geçti.



Irak/Gara bölgesinde Özel Güç Havacılık biriminde PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulundu.



2018 yılında Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirdi. 2021 yılında Diyarbakır ve Batman Havaalanına drone ile yapılan saldırıyı da kendisi yönetti.



Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptı. Irak/Gara bölgesinde Türkiye’ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.