MİT'ten Irak'ta nokta operasyonu

MİT'İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ



Zerdeşt Karadeniz kod Eyvaz Beyaz’ın Irak/Gara alanına geçtiği tespit edildi. Murat Karayılan’dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye’ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi.



Saha ajanları yönlendirilerek Eyvaz Beyaz’ın günlük rutinine dahil olundu. Saha ajanlarının anlık verdiği bilgilerle Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



EYVAZ BEYAZ KİMDİR?



Zerdeşt Karadeniz kod adlı Eyvaz Beyaz, 1994 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı.



Irak alanında eğitim alan ve çeşitli faaliyetlerde bulunan Eyvaz Beyaz, 2006 yılından Türkiye’ye geçti.



Türkiye’de bulunduğu dönemde, güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemi yönettikten sonra 2015 yılında yeniden Irak’a geçti. Sonrasında, örgütün özel güç yapılanması içerisinde sorumlu seviyede görev aldı.



2022 yılı itibarıyla özel güç mensubu olarak Irak Gara'da cephe sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.