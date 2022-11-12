MİT'ten operasyon: Firari FETÖ'cü Uğur Demirok yakalandı

FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok, MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT'ten operasyon: Firari FETÖ'cü Uğur Demirok yakalandı

Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan /PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından 'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak 'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

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