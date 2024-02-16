MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü.



Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

