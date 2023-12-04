"Mossad’ın suikast planına" Ankara’dan tepki

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, İsrail’in dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini bulup öldürmek için plan yaptığını yazdı.



Gazete, İsrail yönetiminin 7 Ekim’deki baskından bu yana suikast planı üzerinde çalıştığını bildirdi.



Haber geniş yankı uyandırırken, Ankara’dan konuya ilişkin ilk tepki geldi.



Anadolu Ajansı’na konuşan Türk istihbarat kaynakları, İsrail’in, Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair uluslararası basında yer alan haberlere ve İsrailli yetkililerin bu yöndeki açıklamalarına istinaden muhataplara gerekli uyarıların yapıldığını ve aksi yöndeki bir tutumun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.



Yetkililer, muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştığını anımsatarak, hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.



“ÖLDÜRMEYE KARARLIYIZ”



İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN’da yayımlanan bir kayıtta, “Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını” belirtmişti.