Motosiklet hırsızlarına tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan olayda, S.K. isimli vatandaş akşam saatlerinde park ettiği yerde motosikletini bulamayınca durumu polise bildirdi.

Yapılan kamera çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

B.K(20) ve K.B(20) isimli şahısların motosikleti Bursa'ya götürüp sattıkları ortaya çıktı. B.K'nın daha önce aynı suçtan tutuklu olduğu belirlenirken, K.B Bandırma'da yakalanarak tutuklandı.