Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'den acı haber geldi: Cinayeti itiraf etti

Ali Diken 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için Müge Anlı ekibinden yardım istedi. Günlerdir aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'den acı haber geldi: Cinayeti itiraf etti

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'den acı haberi geldi. Diken'in kaybının 35. gününde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. canlı yayınına katılan Zeynel Boyacı'dan itiraf geldi. Ağır küfür nedeniyle Diken'i öldürdüğünü belirtti.

Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'den acı haber geldi: Cinayeti itiraf etti - 1

CANLI YAYINA KATILMIŞTI

22 Ocak Salı günü yayına, Ali'nin kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı gelmişti. Kumrucu'da çalıştığını, oradan ayrıldığı gün Ali ile görüştüğünü söyleyen Zeynel Boyacı, ertesi gün ise Yalova'ya ablasının yanına gittiğini, oğluna ablasının baktığını ve o yüzden Yalova'ya eşiyle gittiğini ifade etmişti. 

Ali'nin kuzeni yayına bağlanan isimlerden biriydi. Ali kaybolduktan sonra Zeynel'in bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ve giydiği ceketin Ali'nin ceketi olduğunu söylemişti. 

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