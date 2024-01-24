Motosikletiyle kaybolan Ali Diken'den acı haber geldi: Cinayeti itiraf etti

CANLI YAYINA KATILMIŞTI

22 Ocak Salı günü yayına, Ali'nin kaybolmadan önce son görüştüğü arkadaşı Zeynel Boyacı gelmişti. Kumrucu'da çalıştığını, oradan ayrıldığı gün Ali ile görüştüğünü söyleyen Zeynel Boyacı, ertesi gün ise Yalova'ya ablasının yanına gittiğini, oğluna ablasının baktığını ve o yüzden Yalova'ya eşiyle gittiğini ifade etmişti.



Ali'nin kuzeni yayına bağlanan isimlerden biriydi. Ali kaybolduktan sonra Zeynel'in bir akaryakıt istasyonunda görüldüğü ve giydiği ceketin Ali'nin ceketi olduğunu söylemişti.