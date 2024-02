MSB kaynakları: F-16 tedariki herhangi bir şarta bağlı değil

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.



Tuğamiral Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 541'e ulaştığını söyledi.



ABD İLE F-16 ANLAŞMASI: ABD KONGRESİ'NDEKİ ONAY SÜRECİ 26 OCAK'TA BAŞLAMIŞTIR

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebin ABD Kongresi'ndeki onay sürecinin 26 Ocak'ta başladığını hatırlattı.



MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Bakanlık kaynakları, ABD'den talep edilen F-16 Blok-70'lerin son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:



Teklif ve kabul mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir. Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir."



Bakanlık kaynakları ayrıca, ABD tarafından yapılan F-35 ile ilgili son açıklamalara ilişkin, "Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok. ABD tarafından gelen açıklamaları bu aşamada bir iyi niyet beyanı olarak değerlendirmek gerekir. Bu konuda herhangi bir değişiklik veya gelişme olursa bilgilendirme yaparız." değerlendirmesinde bulundu.



EUROFIGHTER TYPHOON TALEBİ



Kaynaklar, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebinin devam edip etmediğine dair soru üzerine, "Talebimiz devam etmektedir. Konsorsiyum ülkelerinden Almanya'nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmektedir. Görüşme ve çalışmalara devam edilmektedir." yanıtını verdi.



Kanada'nın savunma sanayii ürünlerine ilişkin ambargoyu kaldırmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan bakanlık kaynakları, şu bilgileri paylaştı:



"Kanada tarafından 2019'dan bu yana çeşitli gerekçelerle ülkemize yönelik savunma malzemelerine uygulanan ihracat kısıtlamaları, NATO çerçevesindeki dayanışma ruhu, ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenliği korumayı amaçlayan kolektif çabalarla bağdaşmamaktaydı. Kanada tarafından atılan bu son adım olumlu değerlendirilmekle birlikte, müttefiklerimizden beklentimiz ülkemize yönelik her türlü kısıtlamanın tümüyle kaldırılmasıdır. Karşılaştığımız açık veya kapalı ambargo ve kısıtlamalar savunma sanayiinde son yıllardaki millileştirme çabalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle önemli çalışmalar yürütülen yerli ve milli savunma sanayimize güvenerek destek olmamız gerekmektedir."