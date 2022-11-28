MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MSB kura çekimi ve sınav tarihi)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 1115 personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 18 şehirde 89 meslekten personel alımı gerçekleştirecek olan bakanlığın başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacağı, adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MSB kura çekimi ve sınav tarihi)

1115 personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 18 şehirde 89 farklı meslekten alım yapacak olan MSB, için tarih verdi. Peki, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB BAŞVURULARI SONA ERDİ

Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı.

MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MSB kura çekimi ve sınav tarihi) - 1

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı başvuru sonuçlarının 8 Aralık tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...