MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 MSB kura çekimi ve sınav tarihi)

MSB 1115 personel alımı başvuru sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 18 şehirde 89 farklı meslekten alım yapacak olan MSB, kura çekimi için tarih verdi. Peki, MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı.



MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.



Buna göre; MSB personel alımı başvuru sonuçlarının 8 Aralık tarihinden önce açıklanması bekleniyor.



HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?



İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.