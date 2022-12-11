MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Twitter hesabından "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha" sözleriyle açıklama yaptı. "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

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