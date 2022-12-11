MSB: Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık, Twitter hesabından "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha" sözleriyle açıklama yaptı. "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.
Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/mzohy0re5z