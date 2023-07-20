MSB'den tahıl koridoru açıklaması

ÜÇ KITADA 45 ÜLKEYE TAHIL SEVKİYATI



Rusya-Ukrayna savaşanının dünya güvenliğine etkisini yakından takip ettiklerini bildiren Aktürk, "Daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.



Rusya tarafından durdurulan tahıl girişimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, bir yıllık sürede, binden fazla gemiyle yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününün, ihtiyaç sahibi ülkeler ve küresel pazarlara erişiminin başarıyla sağlandığını anlattı.



Taraf ülkelerin mutabakatıyla girişimin, 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatıldığını ve 3 dönem halinde misyonunu başarıyla devam ettirdiğini söyleyen Aktürk, bu çerçevede Ukrayna limanlarından üç kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edildiğini hatırlattı. Albay Aktürk, şöyle devam etti:



"Tahıl Anlaşması'nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma'nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikardır. Ancak bilindiği üzere 17 Temmuz'da Rusya Federasyonu yaptığı açıklamayla Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, IDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını belirterek, IDEF 2023'e, çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan 96'sı üst düzey olmak üzere 200'e yakın heyet ve yaklaşık 600 heyet üyesiyle bin 500 yerli ve yabancı firmanın katılımının beklendiğini söyledi.



Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "Rezerv Güç" ile Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlandığını anımsatan Aktürk, "Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir." diye konuştu.



Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.



''RUS PERSONEL İSTANBUL'DAKİ MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ'NDEN AYRILDI''



Son dönemde MKE A.Ş.'ye ait tesislerdeki yangın ve patlamaya "eski teknoloji ve tecrübesiz işçilerin" neden olduğu iddialarının sorulması üzerine Milli Savunma kaynakları, olaylarla ilgili idari ve adli sürecin devam ettiğini, konunun her yönüyle araştırıldığına dikkati çekti. Kaynaklar bir kez daha olaylarda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.



"ABD'nin Suriye’deki birliklerini takviye ettiği ve yeni askeri sevkiyat gerçekleştirdiği" iddiasına yönelik kaynaklar konunun yakından takip edildiğini, şu ana kadar böyle bir tespitlerinin bulunmadığını vurguladı.



Rusya tarafından durdurulan "Tahıl Koridoru"nun yeniden açılmasına yönelik olumlu bir havanın olup olmadığına yönelik soruyu kaynaklar, "Biz bu anlaşmanın dörtlü bir şekilde mevcut durumu ile devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimler devam ettiği sürece de İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yeterli personel ile operasyonel olarak kalmasını sağlayacağız." şeklinde yanıtladı.



İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus personelin durumuna ilişkin soruya ise kaynaklar, "Rus personel Merkez'den ayrıldı." karşılığını verdi.



Başka bir alternatifin söz konusu olup olmadığına yönelik soruya kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, çok faydalı olduğu dünya tarafından belirtilen girişimin devamından yanayız. Bunun için de bütün taraflar nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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