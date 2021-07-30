MSB PERTEM işçi alımı kura listesi açıklandı (MSB PERTEM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan Pertem 2 bin 533 işçi alımı için kura çekilişi 28 Temmuz günü saat 10.30'da başladı.

MSB PERTEM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Noter huzurunda canlı olarak yapılan MSB Pertem işçi alımı kura çekilişi, bakanlığın sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.

MSB BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSB 2 bin 533 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuru yapabilecek.



Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile



Devletin güvenliğine karşı suçlar,



Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,



Milli savunmaya karşı suçlar,



Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk,



Zimmet,



İrtikap,



Rüşvet,



Hırsızlık,



Dolandırıcılık,

Sahtecilik,



Güveni kötüye kullanma,



Hileli iflas,



İhaleye fesat karıştırma,



Edimin ifasına fesat karıştırma,



Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.