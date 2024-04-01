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Mudanya'da deniz sezonu açıldı

Bursa’da havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Mudanya sahillerine akın etti.

Mudanya'da deniz sezonu açıldı

Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması, deniz suyu sıcaklığını da etkiledi.

Mudanya ve 'dan gelen aileler bunu fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarını doldurmaya ve denize girmeye başladılar.

Mudanya İncir altı mevkii ve Demirhane mevkilerinde çocuklar denize girerken aileler güneşin tadını çıkarıyorlar. Hava sıcakları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesiyle Mudanya sahillerinde yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

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