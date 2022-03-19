Muğla'da doktoru dövdüğü iddia edilen uzman çavuşla ilgili yeni karar

Muğla'da bir acil serviste doktora saldırdığı iddia edilen uzman çavuş görevine iade edildi.



Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.



Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A., göreve iade edildi.



A.A.'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A.'nın doktoru dövdüğü öne sürülmüştü.



Görüntülerde doktorun, evrakı almaya çalışan uzman çavuşu ittiği görüldü.

Olay sonrasında A.A., hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.



GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

VİDEO: MUĞLA'DA UZMAN ÇAVUŞLA DOKTORUN TARTIŞMASINA AİT GÖRÜNTÜLER