Muğla'da geri itilen 23 göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da geri itilen 23 göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

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NTV ekibi Ege’de göçmen kurtarma operasyonunu görüntüledi

NTV ekibi Ege’de göçmen kurtarma operasyonunu görüntüledi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, açıklarında bir grup düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler,  unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikali sırasında durdurulan lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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