Muğla'da otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.08.2022 - 09:22

Muğla'da otomobil dere yatağına yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

'nın Milas ilçesinde Recep Argun'un kullandığı otomobil, Alatepe Mahallesi'nde dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Argun ile otomobilde bulunan Çağatay Keçeli yaşamını yitirdi, B.K. ve Y.U. ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...