Muğla'da otomobil takla attı: 4 kişilik aile yaralı

Muğla'da takla atan otomobildeki 4 kişilik aile yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında, Muğla çevre yolunda meydana geldi. Menteşe'den Yatağan'a giden Soner Aytekin(41)'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla atıp, karşı şeride savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 80 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobili keserek, içinde sıkışan 4 kişilik aileyi çıkardı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ



İlk müdahalenin ardından sürücü Soner Aytekin, eşi Melisa Aytekin(35) ve ikiz çocukları Nurhan(10) Aytekin ile Eren Aytekin, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.