    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Muğla'da rüşvet operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı

Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 16:13

Muğla'da rüşvet operasyonu: Orman işletme müdürü dahil 25 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddialarının ardından harekete geçti.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M., 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı.

Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...