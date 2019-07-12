Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki klasik otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Uğur Bingöl, Torba Mahallesi Yeşil Sokak'ta kullandığı klasik otomobilin motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.
Muğla'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Anadolu AjansıTürkiye
Muğla'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Ölen ya da yaralanan olmazken, araç itfaiye tarafından söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki klasik otomobilde çıkan yangın söndürüldü.