"Muğla'da yanan ormanlık alana otel yapıldı" iddialarına yalanlama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Milas ilçesinde 3 yıl önce yanan ormanlık alana otel inşa edildiğine dair sosyal medya paylaşımları ile haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Genel Müdürlük, sosyal medya hesabı X'ten, bazı sosyal medya hesaplarından "Muğla'nın Milas ilçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar" paylaşımı ve buna ilişkin habere dair açıklamada bulundu.



Haberde kullanılan görüntünün orman yangını yaşanan alana ait olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alan Bodrum'da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen 'Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Alanı' içinde yer almaktadır." bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, söz konusu otelin 2000'li yılların başında hizmete girdiği belirtilerek, paylaşımlardaki görüntülerin devam eden yenileme inşaatına ait olduğu ve Güvercinlik'te, Temmuz 2021'de yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekildi.



Yanan orman alanlarının anayasal güvence altında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Orman yangını sonrasında yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Hiçbir şekilde başkaca amaçla kullanılamayacağı gibi bunun tek bir örneği yoktur. Yapılan haber gerçeği yansıtmamaktadır."