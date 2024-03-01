Mukesh Ambani kimdir? Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani ile ilgili bilgiler

Hint milyarder iş insanı ve petrokimya firması Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani, 19 Nisan 1957'de İngiliz kolonisi Aden'de (bugünkü Yemen) doğdu. Ancak Ambani sadece kısa bir süre Yemen'de yaşadı, çünkü babası 1958'de baharat ve tekstil ticareti yapmak amacıyla Hindistan'a geri dönmeye karar verdi.

Mukesh Ambaniile üvey kardeşi Anand Jain ile birlikte Mumbai'nin kalburüstü semtlerinden biri olan Pedder Road'da Hill Grande High School adında, zengin çocuklarının gidebildiği bir özel okulda eğitim hayatına başladı. Liseyi yine Mumbai'de, bir Cizvit tarikatına bağlı Hristiyan okulu St. Xavier's College 'da okudu. Daha sonra da Mumbai'de Institute of Chemical Technology'nden kimya mühendisi olarak mezun oldu.



1981'te Reliance'ta çalışmaya başladı ve babasının 2002'deki ölümünden sonra şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldı. 2007'den beri Forbes dergisinin Dünyanın en zenginleri listesinde yer almaktadır. 2010 yılında 29 milyar dolarlık tahmin edilen serveti ile 4. sıraya kadar yükseldi. Elinde bulunan hisse senetlerinin değerinin hızla yükselmesinden dolayı basında yer alan bazı haberlere göre 2007 yılında 63.2 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi idi.