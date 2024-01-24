Murat Ercan kimdir? AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'ın biyografisi

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla yurdun çeşitli şehirlerinde devam ettikten sonra 1991 yılında Keçiören Lisesinden mezun oldu.



Sırası ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu alanda doktora çalışmaları devam etmektedir.



AK Parti Teşkilatlarında, mahalle, ilçe ve il düzeyinde farklı görevler üstlendi. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ardından 10 Kasım 2017’de Sincan Belediye Başkanlığı görevine geldi.



31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Murat Ercan ingilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.