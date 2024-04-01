Murat Kurum: Bugünü bir milat olarak göreceğiz

Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, bugün Türkiye, İstanbul ve millet için çok önemli bir seçim sürecinin hep birlikte yaşandığını söyledi.



Büyük bir olgunlukla yürütülen seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, "Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize, her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan, bizimle birlikte yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız, dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Kurum, 90 gündür İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlara gittiklerini, proje ve eserlerini paylaştıklarını belirterek, "Her bir vatandaşımız bu süreçte samimi duygularla bağrına bastı, bizi bir kardeşi, bir evladı olarak gördü. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün sahur saati itibarıyla sandıkta görev yapan sandık kurullarımıza, 90 gündür evinden, işinden, ailesinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim, benimle birlikte yol yürüyen, bu hayal için çalışan, çabalayan her bir kardeşime, çalışma arkadaşıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İstanbul için, İstanbullular için çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:



"Biz yine sokakta olacağız, yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşehrilerimiz için gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bizler de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Biz daima milletimizin huzuru, refahı için çalışan kadrolarız. Aynı anlayışla, büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yolda 22 yıldır olduğu gibi vatandaşımızla el ele verip zor günleri beraber nasıl atlattıysak yine aynı anlayışla çalışıp, çabalayıp ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayretle sürdüreceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bize inandığı, bu görevi tevdi ettiği için çok teşekkür ediyorum."



"EKSİĞİMİZ NEYSE O EKSİĞİ GİDERMEK İÇİN TÜM TEŞKİLATLARIMIZLA BİRLİKTE SAHADA OLACAĞIZ"



Kurum, seçimlerde kendisine destek veren Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarına da teşekkür etti.



İstanbullulara da teşekkürlerini ileten Kurum, şunları kaydetti:



"Gittiğimiz her yerde o sevgiyi, o heyecanı gördük. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, Allah bahtımızı açık etsin. İnşallah bugün milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle birlikte biz de üstümüze düşen vazifeleri, görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Bugünü bir milat olarak kabul edip, eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Bu süreçte seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor, tekrar bu seçimlerin İstanbul'umuza, milletimize ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum."

