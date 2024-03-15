Murat Kurum'dan esnaf ziyareti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları kapsamında ziyaretleri devam ediyor.



Kapalıçarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi.

Kurum’a ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Esnafların, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunu dile getirmesi üzerine Kurum, “Kapalıçarşı’nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin." dedi.

