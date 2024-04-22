Müsavat Dervişoğlu NTV'ye konuştu: "Emanetçi diye spekülasyon var, o karakterde değilim"

Yerel seçimlerde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti, 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidecek.



Genel başkan adaylarından, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, NTV yayınına konuk oldu.



Partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü ifade eden Dervişoğlu, "Partimi bulunduğu yerden alıp daha kutlu yerlere taşıyacağımıza inandığım için aday oldum." dedi.



"Emanetçi" eleştirilerine de cevap verip tepki gösteren Dervişoğlu, "Müsavat Dervişoğlu genel başkan olacak; ondan sonra parti belli bir döneme geldikten sonra acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak, acaba emanetçi mi sonra ona mı devredecek diye... Bir kere ben o karakterde biri değilim. İkincisi sayın Meral Akşener de öyle bir zihniyette değil." ifadelerini kullandı.



İSTİFALAR SÜRÜYOR



Kurultaya geri sayım sürerken İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi.



31 Mart seçimleri sonrası İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bırakan Genel İdare Kurulu Üyesi Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Yerel seçim sonrası İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer de İYİ Parti'den istifa etmişti.

