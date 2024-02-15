Müsilaj geri dönüyor, hamsi kaçıyor: “Deniz suyu ısındı, daha şiddetli fırtınalara hazır olun”

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof Dr. Levent Kurnaz, müsilajın nasıl ortaya çıktığını anlattı, önlem alınmazsa geçen yıllarda sahillerde ortaya çıkan tabakanın iki ay içinde tekrar belirebileceğini söyledi.
“ŞİDDETLİ FIRTINALARA HAZIRLIKLI OLUNMALI”
Şiddetli fırtınalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, “Deniz suyu ne kadar sıcak olursa o kadar fazla buhar verebiliyor havaya ve fırtınaları da o derece güçlendiriyor dolayısıyla da bizim Karadeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarındaki fırtınalar da daha şiddetli olacak.” diye konuştu.
“HAMSİ BİTECEK”
Artan deniz suyu sıcaklıklarının özellikle hamsi popülasyonunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurnaz, “Balıklar kuzeye, daha soğuk bölgelere kaçıyorlar. Özellikle hamside; Karadeniz’e baktığımızda balık kalmayacak.” dedi.
“50 DERECEYİ GÖRÜYOR OLMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK”
Yaşanılan her mevsimin beklentilerden daha sıcak olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kurnaz, şöyle devam etti:
“Yaşadığımız her mevsim beklentilerden biraz sıcak olacak. Bu kışı böyle geçirdik. İstanbul’da çok fazla kar göremedik, hatta hiç göremedik. Bundan sonra da kar görür müyüz, Türkiye’nin batısında şüphelidir. Eğer böyle devam edecek olursak temmuz ayının ortası civarında Türkiye’de bir yerlerde 50 dereceyi görüyor olma ihtimalimiz çok yüksek. O bir yerler de muhtemelen Cizre olacak.”
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