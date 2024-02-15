Müsilaj geri dönüyor, hamsi kaçıyor: “Deniz suyu ısındı, daha şiddetli fırtınalara hazır olun”

“50 DERECEYİ GÖRÜYOR OLMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK”



Yaşanılan her mevsimin beklentilerden daha sıcak olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Kurnaz, şöyle devam etti:



“Yaşadığımız her mevsim beklentilerden biraz sıcak olacak. Bu kışı böyle geçirdik. İstanbul’da çok fazla kar göremedik, hatta hiç göremedik. Bundan sonra da kar görür müyüz, Türkiye’nin batısında şüphelidir. Eğer böyle devam edecek olursak temmuz ayının ortası civarında Türkiye’de bir yerlerde 50 dereceyi görüyor olma ihtimalimiz çok yüksek. O bir yerler de muhtemelen Cizre olacak.”

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