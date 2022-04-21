Muş'ta toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı ele geçirildi

Haberler - DHA 21.04.2022 - 15:59
Muş kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kg patlayıcı madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada şunlar denildi:
"Muş Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu' kapsamında, Hasköy kırsalında toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı madde, kontrollü olarak yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor."
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