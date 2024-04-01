Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu

LAL DENİZLİ: SİZLERİN REFAHI İÇİN ÇALIŞACAĞIM



Lal Denizli yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da eski teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi.

Lal Denizli, Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.