Müstehcenlik nedir, ne demek? Müstehcen kelimesinin anlamı ne?

Müstehcenlik kelimesi, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı kelimeler arasında yer alıyor. Genellikle açık saçık ve edebe aykırı şeklinde yorumlanan müstehcen kelimesinin tanımı sorgulanıyor. Peki, müstehcenlik nedir, ne demek? Müstehcen kelimesinin anlamı ne?

Müstehcenlik nedir, ne demek? Müstehcen kelimesinin anlamı ne?

Müstehcenlik, zamanın yaygın ahlakını kuvvetli bir şekilde rahatsız eden herhangi bir iddia veya eylemdir.

Müstehcenliğin tanımı kültürler, aynı kültürü paylaşan topluluklar, hatta bireyler arasında farklılık gösterebilmektedir.

Bu sebeple çoğu ülkede neyin müstehcen olduğuyla ilgili hukuki tanımlamalar yapılmıştır.

Bu tanımlamalara göre sansür gibi yaptırımlar uygulanarak müstehcen olarak nitelenen materyallerin kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır.

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