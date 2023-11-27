Müstehcenlik nedir, ne demek? Müstehcen kelimesinin anlamı ne?

Müstehcenlik, zamanın yaygın ahlakını kuvvetli bir şekilde rahatsız eden herhangi bir iddia veya eylemdir.



Müstehcenliğin tanımı kültürler, aynı kültürü paylaşan topluluklar, hatta bireyler arasında farklılık gösterebilmektedir.

Bu sebeple çoğu ülkede neyin müstehcen olduğuyla ilgili hukuki tanımlamalar yapılmıştır.



Bu tanımlamalara göre sansür gibi yaptırımlar uygulanarak müstehcen olarak nitelenen materyallerin kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır.