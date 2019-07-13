İzmir’de yaşayan Metin-Zeynep Annaç çiftinin 9 yaşındaki kızları Nisa Annaç, kalp kapakçıklarının çalışmaması nedeniyle Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi’nde tedavi altına alındı. Burada 1 yıl tedavi gören minik Nisa, Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Tahir Yağdı tarafından geçtiğimiz ocak ayında açık kalp ameliyatı yapıldı.



DONÖR OLMAYI BEKLİYORDU, ACI HABER GELDİ



Minik Nisa ve ailesi, uygun donör bulunmasını bekliyordu. Umut içinde donör bekleyen Nisa'nın önceki gün durumunda kötüleşme yaşandı. Nisa Annaç, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde beyin kanaması geçirdi. Başındaki doktorları, minik Nisa'ya müdahale etti; ancak kurtarılamadı. Aylardır nakil bekleyen Nisa'nın bu ölümü başta ailesi olmak üzere herkesi üzdü.



NAKİL BEKLERKEN 5 HASTAYA "HAYAT" VERDİ



Nakil bekleyen Annaç ailesi, başka hastalara umut ve hayat olmak amacıyla örnek bir karar aldı. 9 yaşında kalp nakli bekleyen ve rahatsızlanması sonucu hayatını kaybeden minik Nisa’nın; dalağı, böbreği, karaciğeri, korneası ve ince bağırsağı 5 hastaya "hayat" verdi. Ailenin bu davranışı ve minik Nisa'nın nakil beklerken 5 hastaya "hayat" vermesi duyan herkesi duygulandırdı.



SON VEDA SALİHLİ'DEYDİ



Kalp nakli beklerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve 5 hastaya organlarıyla hayat veren Minik Nisa, Manisa’nın Salihli ilçesi Dedetaşı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Törende, minik Nisa’nın tabutuna eşarbı bağlandı. Nisa, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedilirken, cenazeye başta ailesi olmak üzere yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.