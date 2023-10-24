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“Ne var yani, çantamda bomba mı var” dedi, İstanbul uçağında bomba araması yapıldı

Adana Havalimanı’nda İstanbul uçuşuna hazırlanan Türk Hava Yolları uçağında, kabin memuruyla tartışan yolcunun, “Ne var yani çantamda bomba mı var?” sözleri üzerine uçakta bomba araması yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, yolcu gözaltına alındı.

“Ne var yani, çantamda bomba mı var” dedi, İstanbul uçağında bomba araması yapıldı
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’nın ’dan ’a gerçekleşecek TK-2461 sefer sayılı uçuşu öncesinde yaşanan tartışma, uçakta bomba araması yapılmasıyla sonuçlandı.

İddiaya göre bir yolcu ile kabin memuru arasında, yolcunun çantasıyla ilgili tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yolcu, “Ne var yani çantamda bomba mı var?” dedi.

Kaptan pilotun talebi üzerine uçağa polis çağrıldı.

Uçak, arama için taksi yoluna çekildi.

Uçakta ve çantada arama yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Yolcu, gözaltına alındı.

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