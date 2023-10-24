“Ne var yani, çantamda bomba mı var” dedi, İstanbul uçağında bomba araması yapıldı

Türk Hava Yolları’nın Adana’dan İstanbul’a gerçekleşecek TK-2461 sefer sayılı uçuşu öncesinde yaşanan tartışma, uçakta bomba araması yapılmasıyla sonuçlandı.



İddiaya göre bir yolcu ile kabin memuru arasında, yolcunun çantasıyla ilgili tartışma çıktı.



Tartışma sırasında yolcu, “Ne var yani çantamda bomba mı var?” dedi.



Kaptan pilotun talebi üzerine uçağa polis çağrıldı.



Uçak, arama için taksi yoluna çekildi.



Uçakta ve çantada arama yapan ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.



Yolcu, gözaltına alındı.