Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti." ifadelerini kullandı.

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