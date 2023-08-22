Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı
Çanakkale'de orman yangını (9 köy tahliye edildi)

Çanakkale'de orman yangını (9 köy tahliye edildi)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, " Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti." ifadelerini kullandı.

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