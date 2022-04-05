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Nesli tehlike altında bulunan Göcek Semenderi'ni yurdışına gönderen şahsa 600 bin lira ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyada sadece bu bölgede bulunan ve nesli tehlike altında bulunan Göcek Semenderi isimli kuyruklu kurbağa türünü yurtdışına gönderen şahıs polis ekipleri tarafından yakalndı. Şahsa, Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından 600 bin TL cezai işlem uygulandı.

Haberler - İHA 05.04.2022 - 16:03

Nesli tehlike altında bulunan Göcek Semenderi'ni yurdışına gönderen şahsa 600 bin lira ceza

'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şüphelinin dünyada sadece Güneybatı Anadolu bölgesinde yayılış gösteren ve endemik bir tür olan Göcek semenderi isimli kuyruklu kurbağayı toplayarak yasadışı yollarla Uzakdoğu başta olmak üzere yurtdışı ülkelerine sattığını tespit etti.

Ekipler yapılan operasyon ile biokaçakçılık yaptığını tespit ettiği şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen 4 adet Göcek semenderi ise Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken, Milli Parklar Genel Müdürlüğünce şahsa 600 bin TL idari para cezası uygulandı.

Topladığı endemik tür Göcek semenderini Japonya’ya göndermek üzereyken Fethiye KOM ekiplerince kıskıvrak yakalanan şahıs, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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