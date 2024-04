Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı mazbatasını aldı

Yerel seçim sonuçlarının ardından belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı.

Nevşehir Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rasim Arı, kentte yaşayan 124 bin ferdin her birinin temsilcisi olacağını söyledi.



Seçimi Nevşehir demokrasisinin kazandığını belirten Arı, şunları kaydetti:



"Her bir hemşehrimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatleri düsturumuz olacak. Artık seçim bitmiştir. Nevşehir'in siyasi ayrımcılığa değil, ortak akla ve herkesi bağrına basan bir tavra ihtiyacı var. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun; oy vermemiş olabilir, muhalefet yapmış olabilir, belediye her bir fert için devletin ödenek gönderdiği hizmet etme makamıdır. Biz Nevşehir'de, Türkiye'de gerçekleştirilemeyen bir gönül ittifakı kurduk. Benim için siyasi parti meseleleri kapanmıştır."



Konuşmasının ardından Arı'ya mazbatasını, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ayhan Tetik verdi.