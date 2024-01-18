Niğde’de feci kaza: Polis memuru öldü

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Sabri T. hayatını kaybetti.

Niğde’de feci kaza: Polis memuru öldü

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Sabri T. (49) idaresindeki hafif ticari araç ile S.A.'nın kullandığı traktör çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde polis memuru Sabri T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü S.A. gözaltına alındı.

Niğde’de feci kaza: Polis memuru öldü - 1

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Sabri T.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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