Niğde’de feci kaza: Polis memuru öldü

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Sabri T. (49) idaresindeki hafif ticari araç ile S.A.'nın kullandığı traktör çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde polis memuru Sabri T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü S.A. gözaltına alındı.