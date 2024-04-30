Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit DEM Parti'den istifa etti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi belediyesini DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Begit kazandı.



Begit, DEM Partili belediye meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar'la birlikte partiden istifa ettiklerini duyurdu.



Kararla ilgili basın toplantısı düzenleyen Begit, "Seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

